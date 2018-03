Sælg det gamle legetøj

Dalby: Børnene står for en del af arrangementet, når Beboerforening for Dalby sogn og 5 a. fra Dalby Skole inviterer til børneloppemarked i Dalbyhus/hallen. Det foregår lørdag 14. april, KL. 11-14. Det er nu 17. gang, at man holder dette marked. Der er gratis adgang. Især kan børnene sælge legetøj, som de er vokset fra, men der forventes alt fra bøger, rulleskøjter m.m. Standene er bemandet af børn. Forældre må gerne hjælpe børnene. Standen er gratis for børnene, så de beholder selv alle pengene fra deres salg. Hvis man ønsker en stand, kan man skrive til per@rosiak.dk eller sms til 22 36 10 57 (1 bord pr. barn). Børnene får selv ansvaret for at få sine ting ind i hallen samt for at rydde op, når markedet er slut. Der er 64 stande, som bliver fordelt efter først til mølle princippet.

Hvis der er noget legetøj, som børnene ikke får solgt, behøver de ikke tage det med hjem. De kan donere det til hjælpe organisationen New start, som vil være ved hallen for at tage imod. /EXP