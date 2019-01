Sårbare unge hjælpes gennem ungdomsuddannelse: Ekstra støtte hindrer frafald

Kolding: Angst, depression, en diagnose eller en opvækst som socialt udsat.

Det er ikke just befordrende for ens skolegang og uddannelse at bære rundt på en bagage som ovennævnte.

Ikke desto mindre har de ansatte på Kolding HF & VUC de seneste år oplevet, at en stigende andel af skolens HF-studerende er så psykisk sårbare og har så store problemer med deres mentale sundhed, at de har en øget risiko for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse, fordi de ikke magter at fortsætte skolegangen.

Derfor har skolen i dette skoleår suppleret dens mentorordning for eleverne med yderligere fokus på at støtte de studerende. Det sker dels gennem et pilotprojekt, hvor Kolding HF & VUC samarbejder tæt med både CSV (Center for Specialundervisning af Voksne) og Kolding Kommunes sundhedscenter og dels gennem obligatoriske opstartssamtaler med alle nye 1. års-studerende. Her finder man på skolen ud af, hvem der har brug for for eksempel en mentor, og hvem, der har brug for at komme med i pilotprojektet.