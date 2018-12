Kolding: Nu bliver det snart meget hurtigere at komme igennem det hårdt belastede vejkryds ved Tøndervej og Vestre Ringgade for de titusindvis af trafikanter, der skal igennem krydset hver eneste dag.

Udbygningen betyder, at i alt en håndfuld grundejere på Konstantin Hansensvej, Seest Bakke og i svinget fra Tøndervej til Vestre Ringgade skal have eksproprieret en del af deres jord til vejanlægget, og de ekspropriationer har byrådet med sin beslutning tirsdag aften bedt forvaltningen om at gå i gang med.

Og der bygges tre tunneller for bløde trafikanter under Vestre Ringgade, Tøndervej og den nye Seest Bakke.

Olaf Ryesgade lukkes mod syd, og Konstantin Hansensvej genåbnes for at fungere som adgang til og fra området.

Seest Bakke flyttes cirka 75 meter mod vest for at skabe større afstand mellem lyskrydsene på Tøndervej.

Formanden for byrådets vejansvarlige udvalg, Jakob Ville (V), fra teknik- og klimaudvalget er glad for, at beslutningen om krydsudbygningen nu er taget, så arbejdet kan gå i gang.

- Nu udvider vi kapaciteten i krydset så meget, at vi er forberedt til fremtiden og den ekstra motorvejstilslutning, som vi drømmer om ved Vranderupvej i Seest, siger han.

Jakob Ville fortæller, at det kæmpestore vejarbejde vil blive gennemført i etaper.

- For vi kan jo ikke lukke krydset helt ned i en periode. Men forventningen er, at vi efter sommerferien næste år regner med at kunne gå i gang med første etape, som bliver at flytte Seest Bakke, og at hele krydsombygningen bliver færdig i 2020, siger han.

Jakob Ville ser frem til, at trafikken kommer til at glide bedre, og at de bløde trafikanter kommer helt ud af krydset og ned i tunneller langt væk fra bilisterne:

- I dag er krydset et sindssygt farligt kryds, og mange af de bløde trafikanter stopper helt op, når de kommer til det. Det forstår man godt, men det er bare med til at bremse trafikafviklingen yderligere.