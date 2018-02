Sådan husker seks kendte koldingensere prins Henrik

Lis Ravn Ebbesen, byrådsmedlem 1985-2017, tidl. viceborgmester

- Per Bødker var på ferie, så jeg havde æren af at være vært for prins Henrik og Prins Joachim, som var i Kolding i anledning af, at prins Joachim skulle overtage protektoratet for Våbenbrødrene.

- Jeg tænkte først: "Huha, kan jeg leve op til det?", men så tænkte jeg, at der kun er én vej, og det er at være sig selv. Så det var jeg. Vi talte om mad og børnebørn, og jeg fortalte ham, at min mand var formand for Prins Henriks Fanklub, som var en klub for kvindelige byrådsmedlemmers mænd, der altid skulle gå fem skridt bag deres koner.

- Det kunne han sagtens genkende, og han fortalte, at det var svært aldrig at have sin egen rolle. Det blev en meget livsklog samtale, og det havde jeg jo aldrig forestillet mig. Han var et sødt, varmt og hjerteligt menneske.

- Fire år senere mødte jeg prinsen igen. Jeg fortalte ham, at min datter Trine nu var blevet valgt ind i byrådet, og så bad han om at blive præsenteret for hende. Han var optaget af andre mennesker, lyttede og tog dem alvorligt.