Sådan gik nytåret i Kolding: Fyrværkeri sendte ti på skadestuen

Mette Grau fortæller, at selv om skadestuen har behandlet patienter hele natten, så sad der stadig en gruppe og ventende på at komme i behandling, da nytårsnat var blevet til nytårsmorgen.

- Ud over fyrværkeriskaderne har der været travlt med mange af de andre skader, som vi også kender fra en almindelig lørdag. Det er nogle af de typiske skader, som folk får i forbindelse med, at de har drukket alkohol. Det kan være en flænge i baghovedet, et fald over et dørtrin og den slags små uheld, som vi har haft rigtig travlt med.

Hun fortæller, at ved flere af sagerne er der markeret, at de er sket i forbindelse med affyring af batterier. Selve antallet af skader ligger omkring gennemsnittet for en nytårsaften, vurderer hun.

- Men jeg kan se på listen, at alle sagerne er afsluttet her, så det er altså nogen, vi har løst i løbet af natten. Der er en enkelt patient, som er blevet henvist til en efterfølgende vurdering hos en øjenlæge, siger sygeplejersken.

Sygeplejerske Mette Grau er mødt ind til dagvagten, og hun fortæller, at ti personer har været forbi skadestuen i løbet af nytårsaften og nytårsnat for at blive behandlet for skader, som har forbindelse til fyrværkeri.

Intet 112-overblik endnu

Nytårsmorgen er Sydøstjyllands Politi langt fra klar til at melde ud, hvordan nytårsnat er gået. Og vagtchef Klaus Hansen fortæller, at det først bliver sent på eftermiddagen, at han har et overblik over nattens hændelser i politikredsen.

- Jeg kan sige så meget, at det har været en travl aften hos os, men jeg det bliver tidligst klokken 17, at jeg har et overblik over, hvad vi har stående i døgnrapporten for de enkelte byer i politikredsen, fortæller han nytårsmorgen klokken 10.

Det er blandt andet to - måske tre - fremstillinger af grovere sager i Horsens, der har optaget en del af politiets tid.