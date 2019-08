En vindblæst dag fik journalist Lene Stærbo sin debut som golfspiller. Her fortæller hun, hvordan hun kom i gang, hvad hun lærte de første gange på træningsbanen og måden hun arbejdede med at kunne putte som pendulet i et Bornholmerur. Og hvordan følelsen af at der stod idiot på ryggen af hende havde det med at komme snigende.