Så skete det igen: Indbrudstyv plyndrede villa, mens den stod tom i en halv time

Kolding: Endnu en hurtig indbrudstyv har slået til, mens en beboer i en villa var væk i kort tid.

Villaen, der ligger på Nr. Bjertvej, blev nemlig plyndret, mens beboeren var væk i en halv time torsdag mellem 21.00 og 21.30. På den halve time nåede tyven at opbryde et vindue med et koben og stjæle smykker, en computer og et kamera.

JydskeVestkysten har tidligere skrevet, at en villa på Brennerpasset tirsdag morgen stod tom i 45 minutter, hvilket var nok til, at en tyv brød ind og stjal smykker fra stedet.

Ifølge Sydøstjyllands Politi havde en nabo set en person inde i huset, men naboen troede, det var beboere, der gik rundt derhjemme.