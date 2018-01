Så meget tjener de: Dine politikere koster ni millioner kroner i 2018

For første gang indfører Kolding Byråd to takster for at være formand for et udvalg - den høje og den lave. I alt regner kommunen med at skulle bruge godt ni millioner kroner på vederlag til politikerne og borgmesteren i 2018.

Kolding: For første gang indfører Kolding Byråd to forskellige formandstakster i det nye byråd: Den høje og den lave. - Vi gør det i respekt for, at arbejdsbyrden er forskellig i de forskellige udvalg. - Dog ved vi ikke endnu, hvor stor arbejdsbyrden bliver i de to nye udvalg, vi har oprettet. Men det evaluerer vi efter noget tid, forklarer borgmester Jørn Pedersen om de nye takster, som sikrer, at kommunen ikke får større udgifter til den politiske organisation, bare fordi politikerne har fundet på at oprette nye udvalg i den kommende byrådsperiode. I alt er der afsat 9,153 millioner kroner til borgmestervederlag, vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og byrådsvederlag med videre i 2018.

Taksterne De nøjagtige takster er ikke vedtaget endnu. Det bliver de først, når det nye byråd træder sammen. Men alt tegner til, at formændene for de seks tunge udvalg - nemlig arbejdsmarkedsudvalget, plan-, bolig- og miljøudvalget, teknik- og klimaudvalget, seniorudvalget, social- og sundhedsudvalget og børne- og uddannelsesudvalget - får cirka 155.000 kroner hver, mens næstformændene for udvalgene får 54.000 kroner. Formændene for kulturudvalget, fritids- og idrætsudvalget, lokaldemokratiudvalget og socialøkonomiudvalget får hver 110.000 kroner, mens næstformændene her får 45.000 kroner. Derudover får hvert eneste byrådsmedlem - bortset fra borgmesteren - et fast vederlag på 107.178 kroner, hvortil der skal lægges mellem 27.000 og 36.000 kroner pr. udvalg, politikeren er medlem af. Igen afhængigt af, om det er et tungt eller mindre tungt udvalg, man har sæde i. Jørn Pedersen (V) må "nøjes" med sin borgmesterløn på 1.123.547 kroner for at passe sit job for Kolding Kommune. Udover de faste vederlag får mange af byrådets medlemmer honorarer for de bestyrelser, de bliver valgt ind i som følge af deres politiske arbejde. Her er nogle af de gode ben formandskaberne for Blue Kolding, Kolding Havn og Deponi Syd til omkring 100.000 kroner, 120.000 kroner og 60.000 kroner. Disse formandsposter har Knud Erik Langhoff (K), Kjeld Kjeldsen (V) og Per Bødker Andersen (S) haft hidtil.