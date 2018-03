Så lykkedes det: Håndboldstjerne har solgt sin udsigtsvilla

Kolding: Så lykkedes det endelig for Bo Spellerberg at få solgt sin villa i Kolding.

Håndboldstjernen har haft sit hus til salg flere gange gennem de seneste år, men nu står han langt om længe med en underskrevet købsaftale i hånden.

Senest har villaen ved Slotssøen i Kolding været til salg i 102 dage, før det altså lykkedes at få den solgt.

Villaen blev ifølge boliga.dk sat til salg for 6.995.000 kroner, mens salgsprisen - som i langt de fleste bolighandler - endte lidt under: 6.625.000 kroner blev huset solgt for.

For de mange millioner har køberen fået 222 istandsatte kvadratmeter bolig plus kælder - og her finder man blandt andet et køkken-alrum, stuer og en del værelser, skriver Boliga Kendte.

KIF Kolding København-spilleren er rykket til hovedstaden. Han har gennem sin karriere vundet flere medaljer - og to gange er han blevet udnævnt til årets spiller.

Se den gamle annonce for villaen her.