Så kom hovedet på igen: Kunstner gav sin havfrue et stort smækkys

Mandag ved middagstid blev havfruen i Slotssøen genforenet med sit hoved, der har været forsvundet på mystisk vis. Erik Valter, kunstneren bag skulpturen, gav havfruen et stort kys, inden hovedet blev sat på.

Kolding: Erik Valter var en glad mand, da han mandag ved middagstid kunne smide bukserne ved Slotssøen i Kolding. Iført boksershorts og sandaler kunne han bevæge sig ud i søen for at genforene sin havfrueskulptur med hovedet, som har været forsvundet i nogle dage.

Inden hovedet blev sat på, kunne han ikke lade være med at give det et stort smækkys.

- Nu håber jeg, at der er sat punktum for en snak, der har handlet om meget andet end det, jeg har lavet skulpturen for, fortæller Erik Valter.

Han har bevidst lavet en buttet havfrue for skabe debat om den perfekte krop og det perfekte udseende. Den debat druknede i nogen grad, da havfruens hoved blev stjålet og på mystisk vis var væk i flere dage. Først da Erik Valter selv opdagede hovedet på et foto på Instagram, lykkedes det ham at komme i kontakt med én, som kunne fremskaffe den stjålne genstand.

Selv om hovedet er tilbage på havfruen, er Erik Valter træt af, at på de sociale medier bliver han stadig mistænkt for selv at stå bag bortførelsen af hovedet.

- Jeg har været sælger hele mit liv, og jeg har levet af min troværdighed. Sådan har jeg det stadig. Og min troværdighed er langt mere værd, end de 15 minutters berømmelse, som tyveriet af hovedet har givet mig. Derfor håber jeg, at man holder op med at mistænke mig i sagen, siger Erik Valter.

Han vil ikke selv fortælle, hvem der førte ham til hovedet, fordi han har lovet frit lejde i sagen.

- Og det løfte vil jeg ikke bryde, fastslår han.