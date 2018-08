Så kom Josefine - og over 800 andre - endelig i skole

Over 800 børn er i år begyndt i 0. klasserne på de kommunale skoler i Kolding. På Bakkeskolen er der to 0. klasser, hvilket er én mindre end normalt. En lille statistisk udsving, for der er tre linjer på langt de fleste årgange på skolen.

Eleverne synger "Jeg vil plante et træ" og den særlige Bakkeskole-sang med linjerne: "Vi er fra Bakkeskolen, venner i tykt og tyndt, stort og småt, og ønsker at gøre det godt". Det handler om sammenhold. Og skoleinspektøren minder eleverne - og deres forældre om - at sammenhold også omfatter frikvarteret og tiden udenfor skolen.

Skoleinspektør Susanne Runge Hartwigsen holder tre fingre i vejret og én for munden. Eleverne kender tydeligvis signalet, så efter hendes nedtælling stopper al småsnak på Bakkeskolen, hvor flere hundrede elever sidder klar i aulaen. En af de varmeste somre i mands minde er overstået, nu begynder et nyt skoleår med alt, hvad det indebærer.

Efter sangene bliver aulaen på Bakkeskolen tømt. Gruppevis bliver eleverne sendt ud i klasserne sammen med lærerne, og til slut står kun skoleinspektør Susanne Runge Hartwigsen tilbage. Men kun ganske kort, for det er hendes plan at gå en tur rundt i klasserne for at hilse på.

- For skolen er det en festdag. Vi har glædet os til at fylde skolen med liv efter sommerferien, siger hun.

- Hvad har du selv glædet dig allermest til i dette skoleår?

- Jeg glæder mig til hver eneste dag, for det er en stor tillid, forældrene viser os, når de overlader deres børn til os i så mange timer hver dag. Og det er inspirerende, at vi som skole er et fundament under så mange børns liv. Det tænker jeg tit over, når jeg ruller ind på parkeringspladsen om morgenen og ser på alle de børn, der er på vej indenfor.