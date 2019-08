Så har Koldings politikere fundet de første 30 millioner i sparejagt

Uden at ramme borgerne og medarbejderne er det lykkedes politikerne i økonomiudvalget at finde besparelser for 30 millioner kroner på udvalgets 2019-budget. Mange af pengene ville alligevel ikke være blevet brugt i år. SF og EL er ikke med på alt.

Kolding: Så er de første 30 millioner kroner øremærket i den intense jagt på besparelser, som Koldings politikere blev sendt ud på for 14 dage siden for at nedbringe det enorme kasseforbrug, som lige nu truer kommunen i år.

Det er politikerne i økonomiudvalget, der som de første er klar med deres bidrag til at bringe økonomien i bare lidt bedre balance end den aktuelle dystre udsigt, der helt usædvanligt har fået kommunaldirektør Thomas Boe til at anbefale byrådet at genåbne budgettet for 2019 med henblik på at spare"hvor det overhovedet er muligt", som han har formuleret det.

Spareindgrebet skyldes Kolding Kommunes kritiske økonomiske situation. Lige nu viser tallene fra centralforvaltningen, at der bliver brug for at hente næsten 190 millioner kroner op ad kommunekassen i år. Det er næsten 180 millioner kroner mere, end politikerne budgetterede med sidste efterår - og sådan et overforbrug kan kommunekassen ikke bære i ret lang tid, før likviditeten bliver negativ.