Så er vejen banet for nyt besøgscenter og folkemødeplads på Skamlingsbanken

Fredningsnævnet har truffet ny afgørelse i sagen om udviklingen af Skamlingsbanken. Nyt besøgscenter og folkemødeplads ventes klar til indvielse i 2020.

Kolding: Så er vejen banet for, at Skamlingsbanken kan udvikles med et nyt tip-top moderne besøgscenter og en ny folkemødeplads med plads til store arrangementer med over 1000 deltagere. Fredningsnævnet har nemlig netop besluttet at ophæve den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og at gennemføre en ny. Fredningen vil sikre områdets unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier og samtidig give mulighed for Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfondens ambitiøse projekt, som med støtte fra blandt andre A.P. Møller Fonden skal fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted. Besøgscenter og folkemødeplads ventes klar til indvielse i 2020, oplyser Kolding Kommune.

Donorer A.P. Møller Fonden har skænket 40 mio. kr. til en delvis realisering af udviklingsplanen for Skamlingsbanken.



Foreningen Plan-Danmark har doneret en halv mio. kr. til renovering af mindesmærker.



Ifølge kommunens tidsplan skal byggeriet af nyt besøgscenter og anlæg af folkemødeplads starte til sommer og være klar til brug i 2020.

Kortet viser det nye og det gamle fredningsområde. Det gamle område er let bleget på kortet. Illustration: Kolding Kommune

Ingen tid at spilde Fredningssagen blev rejst i fællesskab af Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Kolding Kommune i foråret 2018, da Fredningsnævnet havde fejet den første udviklingsplan af bordet. - Jeg er super glad for, at vi sammen med DN er kommet igennem med en ny og tidssvarende fredning af Skamlingsbanken. Nu kan vi komme i gang med vores udviklingsplaner, og der er ingen tid at spilde, for Skamlingsbanken skal indgå i fejringen af 100-året for Danmarks genforening i 2020, siger borgmester Jørn Pedersen (V). Også formanden for Skamlingsbankeselskabet, Nis Jørgen Steffensen, er glad. - Lige så skuffede vi var, da vores planer blev afvist i første omgang, lige så glade er vi nu. Den nye fredning vil sikre Skamlingsbanken som samlingspunkt for fremtiden, og vi glæder os til, at området bliver attraktivt for nye generationer og endnu flere mennesker fremover, siger han i en pressemeddelelse.

Tillid Danmarks Naturfredningsforening var voldsomt kritisk over for den første udviklingsplan, så lokalformand Esben Christoffersen betegner med rette den nye fredning som et resultat af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem DN og Kolding Kommune. - Resultatet er en markant større og bedre fredning end den oprindelige. Med fredningen sikrer vi offentligheden adgang til hele Skamlingsbanken, ligesom vi med naturpleje og -genopretning beskytter den unikke og artsrige natur på Skamlingsbanken i generationer fremover, siger han.

Samlingssted Den nye fredning adskiller sig på flere punkter fra den gamle. Fredningen fra 1936 omfattede et areal på 35 hektar, og det primære sigte var at bevare udsigten fra toppen af Skamlingsbanken. Den nye fredning omfatter 128 hektar. Hovedparten ejes af kommunen, mens Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og tre private lodsejere ejer resten. Formålet med fredningen er nu at bevare landskab, natur og kulturhistorie og sikre adgang til de fredede arealer. Med den nye fredning fortsætter arbejdet med at renovere og pleje Skamlingsbankens natur og landskab og at styrke stedet som nationalt samlingssted. Det nye besøgscenter skal diskret byde velkommen og introducere de besøgende til Skamlingsbankens fortælling, og det kommer til at rumme udstilling, café, butik, toiletter og en storslået udsigt ud over Skamlingsbanken gennem et stort glasparti, som udgør bygningens ene sidevæg.