Så er tre dages sportsfest i gang: Fodbold og bagagerumsmarked sparkede den i gang

Den tre dage lange sportsfest i Fynslund blev torsdag sat i gang med blandt andet bagagerumsmarked og fodboldturnering for børn.

Fynslund: Varerne er lagt pænt frem på bordet med - alle med et prisskilt møjsommeligt sat på. Så sidder de to piger ellers og venter på, at kunderne indfinder sig, så der kan komme gang i handlen.

Niårige Emily Lucy Thorogood og veninden og klassekammeraten Anne Marie Harbo Mørup er trods deres unge alder faste gæster, når den årlige sportsfest holder sit indtog i Fynslund-området, når forsommeren indfinder sig.

De tre dage, sportsfesten varer, er ganske enkelt et af årets højdepunkter, mener de, og i år havde de besluttet sig for at blive kræmmere og havde derfor en bod, hvorfra de solgte lidt ud af gemmerne derhjemme.

- Jeg synes, det er sjovt at komme af med mine ting uden at smide dem ud. Så kan dem, der køber noget af mig, få noget, og jeg kan få noget for de penge, jeg tjener, forklarer Emily.