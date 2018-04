Så er sæsonen i gang: Kolonihaver summer af liv

Hans nye kolonihavehus blev for eksempel forsinket, da det sidste sommer skulle bygges mellem de mange regnbyger, og kulden i dette års første måneder har også forsinket arbejdet med at rydde op i haven, få sat tagrender på huset, bygget et lille redskabsskur og anlagt en terrasse.

Ingen travlhed

Det er dog ikke nok til at sætte skår i glæden hos 62-årige Leif Kristensen, der arbejder som buschauffør.

- Det her er et fristed, hvor jeg kan tage ud og slappe af. Det giver et pusterum, og her er ikke noget jag. Jeg når det, jeg når, og jeg har sagt, at der nok går et-to år, før jeg er 100 procent færdig med at få huset og haven til at være, som jeg vil have det, fortæller Leif Kristensen, der bor i lejlighed midt i Vamdrup.

Han viser rundt på grunden og fortæller, at der med tiden skal plantes blomster hele vejen hen langs hækken. Det bliver dog nok mest hans kone, der kommer til at stå for dem. Bagerst i haven skal der anlægges et bed, hvor han blandt andet vil dyrker kartofler og jordbær, og selve huset på grunden skal indrettes med både spisebord og sovesofa.

Til trods for at han endnu er nybegynder som kolonihaveejer, er Leif Kristensen allerede kommet i bestyrelsen i haveforeningen, og han lægger vægt på et godt fællesskab blandt havefolkene.

- Der er jo et vist sammenhold og hygge her, siger han.