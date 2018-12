Så er krudtsalget i gang: Frivillige tjener penge til Vamdrup IF

- Vi vil gerne samle mindst det samme ind. Gerne mere. Nu har vi et år på bagen, så nu skulle skulle vi gerne kunne samle mere ind. Vi ved, hvordan vi skal gribe det an nu, siger Jeanette Pedersen.

- Vi samler primært ind til den daglige drift. Næsten alle skal ud og have krudt, så det er her en måde at støtte foreningen på, siger Jeanette Pedersen.

I løbet af de næste dage vil der helt sikkert komme stribevis af kunder, der skal have krudt til nytårsaften. Torsdag var første dag, Krudtbyen holdt åbent i år, og Vamdrup IF er én af 20 sportsforeninger, der har valgt at samarbejde med Krudtbyen for at samle penge ind til foreningen.

Vamdrup: Torsdag formiddag var der stadig masser af uåbnede papkasser med fyrværkeri hos Krudtbyen på Industrivej. Oliver Hald, Jeanette Pedersen og resten holdet af frivillige fra Vamdrup IF var kun lige gået i gang med at åbne kasserne og ligge fyrværkeriet i det hvide telt på plads.

har i seks år drevet fyrværkerisalg i samarbejde med sportsforeninger over hele landet.Kolding Kommune samarbejder Krudtbyen med Dalby IF, Bramdrupdam GIF og Vamdrup IF.landsplan er bliver der samarbejdet med omkring 20 klubber i år.Vamdrup er der er der åben mellem 12 og 18 fra den 28 til den 30, mens der er åbent fra 9 til 13 den 31.mere på www.krudtbyen.dk

Nye redskaber

Der er 15-20 frivillige, der kommer til at stå for at sælge fyrværkeri. Det er firmaet Krudtbyen, der leverer krudtet, henter tilladelser og ordner alt det praktiske, mens foreningen sørger for at sælge fyrværkeriet. Til sidst blev overskuddet delt mellem klubben og Krudtbyen.

Manden bag hedder Michael Christensen og har drevet firmaet i seks år.

- Krudtbyen er et koncept, hvor vi tilbyder klubber en indtjeningsmulighed. Vi vil gerne give klubberne en mulighed for at tjene penge på frivilligt arbejde, siger Michael Christensen.

De penge, de frivillige fra Vamdrup IF kommer til at tjene, skal gå til den daglige drift af håndbold-afdelingen.

- Vi skal have redskaber til ungdomsafdelingen. Det lyder så kedeligt at sige, at vi skal bruge penge på den daglige drift, men vi har ikke øremærket pengene til noget specifikt. Pengene skal bruges til at få klubben til at køre, og det indbefatter alt fra nye bolde til nye trænere, siger Oliver Hald.

- Vi vil gerne holde den lave kontingent, og det gør vi ved at deltage i den her slags projekter. Det er det vigtigste, og derfor har vi brug for så mange frivillige, som vi kan få, siger Jeanette Pedersen.