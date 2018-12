Så er hans medaljer kommet på Koldinghus: Generalkonsulen glemte aldrig Kolding

Karl Andersen var en dygtig forretningsmand og blev rig på at sælge kork. Han arbejder først i Lissabon som kontorist for den daværende konsulgesandt i Portugal, Carl Ellis Wandel. Familien havde forretningen ?Carl Wandel & søn?, som solgte al slags vin og kork. Karl Andersen blev chef for afdelingen i Portugal, inden han blev selvstændig indenfor kork-branchen. Foto: Kolding Stadsarkiv