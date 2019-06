Så er første stemmested i Kolding talt op: DF får vælgerlussing

Kolding: Kort før klokken 21.30 blev man færdige med at tælle stemmer på det første afstemningssted i Kolding. Det er i Vonsild, der også er det mindste afstemningssted i kommunen, at man var hurtigst til at tælle stemmerne op.

Og det står klart, at Dansk Folkeparti får en ordentlig begmand af vælgerne i Vonsild ved dette valg.

For fire år siden fik DF lige godt 30 procent af stemmerne i Vonsild, men i dag gik partiet 17,5 procentpoint tilbage i forhold til i 2015 og fik kun 13 procent af krydserne.

Venstre er denne gang blevet det største parti i Vonsild med 29,3 procent af stemmerne - en fremgang på 7,1 procentpoint. Næststørste parti ved det først optalte afstemningssted er Socialdemokratiet med 26,3 procent af stemmerne.

Der var 2306 stemmeberettigede borger ved Vonsild-stemmestedet, og der er afgivet 2025 stemmer der.

Stram Kurs har i øvrigt fået 22 stemmer i Vonsild - svarende til 1,1 procent af stemmerne.