Kolding: Flere måneder før den endelige politiske beslutning skulle have været truffet, lægger borgmester Jørn Pedersen (V) nu planerne om at bygge et stormsflodsdige ved strandene i Binderup og Grønninghoved i graven.

Borgmesterens melding kommer, efter at kommunens miljøchef Jakob Weber i JydskeVestkysten i onsdags blandt andet fortalte, at en opsigtsvækkende afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har stoppet et stort og igangværende digebyggeri i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord, alt andet lige også ville have stoppet et digebyggeri ved Binderup/Grønninghoved, hvis det var i gang i henhold til de planer, som foreligger lige nu. Problemet er, at både diget ved Roskilde Fjord og digemodellerne i Kolding Kommune berører Natura 2000-områder - og dens slags områder må ikke beskadiges i henhold til EU-lovgivning.

- Nu har vi kørt en meget lang proces i forhold til Binderup/Grønninghoved, fordi vi som kommune blev bedt om det af nogle af sommerhusejerne. Vi har lavet to digeprojekt-forslag, som vi har præsenteret på et stort borgermøde. Vi har afviklet en forhøring blandt de berørte sommerhusejere, og vi ved, at modstanden er stor.

- Hvis vi som byråd og kommune skal stå bag sådan et digebyggeri, som de berørte vel at mærke selv skal betale, så skal der være tydelig opbakning til det. Det er der ikke her. Der er tværtimod stor bekymring også for herlighedsværdierne i området, og nu kommer Natura 2000-udfordringen til. Så sammenlagt vender min tommelfinger nedad, siger Jørn Pedersen.

Han peger også på, at folketingspolitikere fra det nye regeringsparti - herunder lokale Christian Rabjerg (S) - i valgkampen var ude at sige, at staten bør løfte en del af opgaven i forhold til kystsikring.

- Det er relevant. For som det er nu, er det jo udelukkende de berørte sommerhusejere, der skal betale regningen for et dige, påpeger borgmesteren.

Ved Grønninghoved/Binderup skulle regningen for et dige til 15-18 millioner kroner - hvis det var blevet til noget - deles mellem ejerne af de i alt 536 sommerhuse i området efter en fordelingsnøgle, hvor de mest udsatte betaler mest.