Så er det sket igen: Skib stødt på grund i Kolding Fjord

Kolding: Så er der nok engang sket en grundstødning ved indsejlingen til Kolding Fjord. Denne gang er det et mindre, civilt skib, som ikke har ramt sejlrenden og i stedet er gået på grund ud for Drejens Odde.

Umiddelbart er der ingen tegn på oliespild eller anden forurening, oplyser Forsvarets Operationscenter på Twitter. Her lyder meldingen, at miljøskibet Gunnar Thorson straks er sejlet hen for at se på sagen. Skibet var tilfældigvis i nærheden på en anden opgave.

Det grundstødte skib hedder Visnes, det er cirka 100 meter langt, og det er ankommet til Kolding fra Gibraltar for at aflevere et læs skærver.

- Afmærkningen ind til Kolding er tydelig nok, og sejlrenden er også markeret hele vejen ind ad fjorden, men det er typisk ved selve indsejlingen, det går galt, når skibe går på grund. Uden at kende detaljerne så kunne det se ud som om, at han ikke har fået drejet i tide, og når han ikke rammer sejlrenden, så ender han med at løbe tør for vand, siger havnechef Anders Sørensen fra Kolding Havn.

Han fortæller, at det sker omkring en gang om året, at et skib løber på grund. For et år siden skete det to gange i løbet af få dage, at et skib gik på grund netop her.

Havnechefen fortæller, at nu bliver det grundstødte skib sandsynligvis trukket fri, og så skal det undersøges, om der er sket skader på skroget.

- Enten bliver det slæbt ind i havnen til en dykkerundersøgelse, eller også vurderer man, at undersøgelsen skal foregå på stedet, men så skal nok have været mere dramatisk, end det ser ud til at være tilfældet her, siger Anders Sørensen.