Så er det i dag: Tusinder klar til pokalbrag i Kolding

Onsdagens pokalkvartfinale mellem Kolding IF og FC Midtjylland lader til at blive velbesøgt. Kolding IF har slået to superligamandskaber ud af turneringen, og de flotte resultater har gjort, at forsalget er gået strygende.

Kolding: "Et pokaleventyr". Udtrykket kan uden tvivl bruges om Kolding IF's præstationer i dette års pokalturnering. Sensationsholdet fra Kolding har ekspederet både Randers og Vejle fra Superligaen ud af turneringen, og nu venter FC Midtjylland, der lige nu indtager andenpladsen i Superligaen. Klubben melder om stor interesse forud for kampen. Det kan især måles på billetsalget, hvor der allerede er solgt over 2.500 billetter, et tal der kun forventes at stige. Sammenlignet med den seneste pokalkamp mod Vejle på stadion, var der blot solgt lidt over 1.000 billetter i forsalg. Kolding IF's daglige leder Michael Flyvholm gættede forud for Vejle-kampen på, at der ville komme mellem 2.500 og 3.000 tilskuere. Men tilskuerne væltede ind på Autocentralen Park, og i alt kom der 4.512 mennesker. Derfor er Michael Flyvholm også mere påpasselig med den slags vurderinger, forud for onsdagens kamp mod FC Midtjylland. - Nu skød jeg jo helt forbi mod Vejle, men et gæt er omkring 5.000, interessen har været overvældende. Men altså vind og vejr spiller også en rolle, så det er jo svært at sige noget om, siger Michael Flyvholm.

Kampen er Kolding IF's femte i dette års pokalturnering og FC Midtjyllands fjerde, da superligahold kommer senere ind i turneringen. Kolding IF har i dette års turnering tidligere mødt B 1913, Silkeborg KFUM, Randers FC og Vejle Boldklub. Billetter kan stadig købes på billet.dk eller ved indgangen.

Kunne ikke fungere uden de frivillige Kolding IF er ikke ligesom FC Midtjylland, der har et kæmpe hovedkontor med flere administrative medarbejdere ansat. Det er en klub, der i høj grad drives af frivillige kræfter. Holdets flotte resultater i 2. division, hvor man lige nu ligger nummer et, samt successen i pokalturneringen, kan mærkes på, at interessen for at blive frivillig er blevet større. Det glæder Michael Flyvholm: - Kolding IF kunne absolut ikke fungere uden de frivillige, og det er med ekstra tryk på absolut, siger Michael Flyvholm. Michael Flyvholm har været i klubben i lidt over et år. Han kom til klubben efter at have arbejdet med sportslig ledelse i norsk fodbold. Nu står han overfor at skulle afvikle en af de største kampe for klubben i nyere tid. - Alle snakker FC Midtjylland for tiden. Det er en fornøjelse og fedt at være en del af. Kampen sparkes i gang klokken 18.00 på Autocentralen Park.