Så er den gal igen: Fraråder badning ved to strande i Kolding

Bad ikke ved Rebæk Strand og Stenderup Hage Strand.

Sådan lyder anbefalingen fra Kolding Kommune, efter at der er fundet for mange E. coli-bakterier i vandet ved de to strande.

- Efter aftale med embedslægen fraråder vi folk at gå i vandet ved de to strande, siger miljøtekniker Timm Jäger fra Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen tjekker løbende kvaliteten af badevandet ved strandene. Hvad de forhøjede værdier af E. coli-bakterier ved Rebæk og Stenderup Hage skyldes, prøver kommunen nu at finde en forklaring på sammen med forsyningsselskabet BlueKolding.

Der er allerede taget omprøver af badevandet ved de to strande. Senest onsdag i denne uge regner kommunen med at få svar på prøverne.

- Vi åbner for badning ved de to strande, lige så snart tallene er i orden. Indtil da frarådes badning. Hvis man kommer til at sluge vand med for mange E. coli-bakterier, risikerer man dårlig mave samt hoved- og mavepine, forklarer Timm Jäger.

Tidligere på sommeren måtte kommunen fraråde badning på grund af for høj koncentration af e-coli ved fire badestrande. Ved den lejlighed var den gal ved Bjert Strand, Binderup Strand og Fristrand ved Binderup, Teglgården og Mindegården Strand ved Hejlsminde samt Trappendal Strand ved Hejls.