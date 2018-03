Så er den første million til et hospice i Kolding i hus

Til efteråret vil Støtteforeningen for Hospice Kolding begynde at uddanne de første frivillige. De skal i gang, når foreningen skaber et såkaldt hospitium. Det er et alternativ til eget hjem eller plejehjem for patienter, der ikke længere får helbredende behandling.

Kolding: Medlemstallet i den støtteforening, der arbejder for at skabe et hospice i Kolding, er nået op på omkring 500. Og foreningen har fået samlet over en million kroner sammen til formålet.

Det kunne formanden Hilda Oderkerk-Nygaard fortælle, da Støtteforeningen for Hospice Kolding holdt generalforsamling.

Her og nu er behovet for hospice-pladser dækket ind i Region Syddanmark, men i løbet af otte-ti år ventes det behov at blive fordoblet. Dels på grund af en større gruppe ældre, dels fordi udviklingen ventes at medføre, at flere patientgrupper vil søge om at komme på hospice.

- Når behovet vokser, så håber vi, at Region Syddanmark vil vælge Kolding som base for et nyt hospice, forklarer hun.