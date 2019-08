Så er byggerierne i gang: 240 nye lejligheder klar til indflytning næste år

Håndværkerne er for alvor kommet i gang med byggerier af nye boliger i Kolding by. På seks store projekter med i alt 570 lejligheder er de enten allerede i sving eller kommer det om kort tid.

Siden nytår har Kolding Kommune udskrevet tre byggetilladelser til investorerne bag tre store byggerier med tilsammen 240 boliger i Kolding by. De bliver klar til at tage imod beboere næste år.

Kolding: Så er byggekranerne og håndværkerne for alvor gået gang med at opføre nye, attraktive lejligheder i Kolding.

Analyser

By- og udviklingsdirektør Merete Dissing-Pedersen er på ingen måde nervøs for, at Kolding får overbygget sig på for kort tid, sådan som man har set det i blandt andet Aalborg, hvor der på kort tid er bygget mange dyre private lejeboliger, som nu er svære at leje ud. Den hektiske byggeaktivitet skyldes, at pensionskasserne og andre investorer har rykket byggekranerne ud i provinsen, efter at byggepriserne er steget markant i Aarhus og København.

- Det er netop det, vi har mærket det sidste halve år. Investorerne er blevet endnu mere interesserede i at komme til Kolding, fordi det er ved at være overophedet i det store byer, hvor der nu er ved at blive tydeligt, at man er ved at forbygge sig.

Men risikerer Kolding ikke at bygge for meget på samme måde med så mange nye boliger på vej?

- Vi har fået lavet en analyse, der viser, at vi har et stort underskud af lejligheder i Kolding, og Jesper Wagner fra Exometric, som lavede analysen, sagde på en konference til investorerne: Byg for pokker! Der er ingen grund til at have betænkeligheder! Så der er ingen grund til at tro, at vi forbygger os. Men vi har selvfølgelig en ægte interesse i at følge med i udviklingen, og derfor påtænker vi også at få lavet en ny analyse om absorbtionsniveauet. Det forestiller jeg mig, at vi gør i slutningen af foråret næste år, siger Dissing-Pedersen.

Borgmester Jørn Pedersen er heller ikke bekymret for, om der bliver bygget for mange boliger på for kort tid i Kolding.

- Netop for at sikre, at det ikke sker, har vi fået analyseret det grundlæggende behov. For vi ønsker, at dem, som bygger i Kolding, får succes med det, og derfor vil vi også om noget tid lave nye analyser af, hvad der er behov for nu, og hvad der vægtes blandt dem, som er flyttet hertil. Vi har ikke noget ønske om tomgang på boligmarkedet, for så forsvinder lysten til at investere, siger han.

Exometric-analysen viser, at der over en fem-årig periode er kunder til 1767 nye boliger i Kolding.