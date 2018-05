Så er beslutningen endelig: Landsbyskole ved Kolding lukkes

Selv om skolebestyrelsen helt til det sidste forsøgte at præge politikerne i børne- og uddannelsesudvalget med et omfangsrigt høringssvar, var det et enigt udvalg, der tirsdag valgte at lukke skoletilbuddet til sommer.

Ifølge børne- og uddannelsesforvaltningens prognose ville antallet af elever på skoleafdelingen i Sdr. Stenderup i de kommende år svinge mellem 24 og 29.Prognosen tager højde for de planlagte udstykninger i Sdr. Stenderup. Ifølge skolebestyrelsen tager de dog ikke i tilstrækkelig grad højde for, at udstykningerne vil ligge tæt på skolen, og at man derfor må forvente, at stort set alle børn derfra ville gå på det lokale skoletilbud.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), fortæller, at hun og hendes politiske kolleger i udvalget ikke har noget ønske om at afvikle Sdr. Stenderup-området, og at udvalget har sendt et svar til skolebestyrelsen, hvor de kommenterer på nogle af de bekymringer, som bestyrelsen giver udtryk for i sit høringssvar.

Ro på

Hun understreger, at politikerne ikke har nogen planer om at lukke børnehaven, sådan som skolebestyrelsen ellers udtrykker bekymring om i høringssvaret. Og er der børn, som har profiteret af at gå i en lille skoleafdeling og dermed har kunnet undgå at skulle have ekstra støtte eller i et specialtilbud, vil de få det tilbud og den hjælp, de har behov for efter lukningen til sommer, siger udvalgsformanden.

- Vi er opmærksomme på, at ingen elever skal stilles dårligere end før, og hvis nogen skal over i et anden tilbud, kommer de det. Vi vil også gerne signalere, at der er ro på i forhold til børnehaven. Med den kapacitetsanalyse, vi blev præsenteret for for nylig, er der ikke noget, der taler for at lukke børnehaven i Sdr. Stenderup, siger Kristina Jørgensen.

I første halvdel af næste skoleår følger lærerne fra skolen i Sdr. Stenderup med klasserne til Sdr. Bjert for at sikre en god overgang til den nye skole.

Man vil forsøge at undgå afskedigelser i forbindelse med nedlæggelsen af skolen, har børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele, tidligere oplyst. Man vil i stedet forsøge at omplacere ansatte til andre skoler i Kolding, og kommer fyringer på tale, er det blandt medarbejderne på hele Sdr. Bjert Centralskole, disse skal findes.