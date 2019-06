Så er alle personlige stemmer talt i Sydjylland: Fem kandidater valgt ind i Kolding

Hård kamp om mandaterne

Karina Lorentzen var 91 stemmer fra at blive valgt ind i 2015, så selvom SF fik et flot valg, ville hun i løbet af torsdagen ikke taget noget som helst for givet, trods at hun fik 1747 stemmer i Kolding. Men Karina Lorentzen fik klart flest SF-stemmer i hele Sydjyllands Storkreds og slog blandt andre sin unge partikollega Nanna Bonde fra Haderslev klart med næsten 1000 stemmer..

Dansk Folkeparti fik en ordentlig lussing af vælgerne, og partiet fik kun tre mandater i Sydjylland, hvoraf to af mandaterne tilfaldt henholdvist partiets formand Kristian Thulesen Dahl og Marie Kraarup. Det tredje og sidste mandat, var der mere spænding om. Det gik til Karina Adsbøl fra Vamdrup, der fik tredjeflest stemmer, hun fik 1.526 stemmer, 931 af dem fik hun i Kolding. 153 mere end Susanne Eilersen fra Fredericia, der var nærmeste forfølger.