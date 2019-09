SSP-tovholder efter at drenge sendte intime billeder til digital børnelokker: Lær jeres børn at have en sund skepsis

Kolding Kommunes koordinator af SSP-samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politi, Kim Hansen, roser Lyshøjskolens ledelse for at være åben om, at nogle drenge via skydespillet CS GO er blevet lokket til at sende intime optagelser af dem selv til en mand. Arkivfoto: Søren Dippel

Tovholderen for SSP-samarbejdet i Kolding opfordrer forældre til at snakke med deres børn om, at nogle giver sig ud for at være en anden på nettet.

Kolding: På internettet, i forskellige chatfora, i forbindelse med online-spil og formentlig stort set alle de steder, hvor helt unge befinder sig digitalt, er der en risiko for, at der også er voksne til stede, som er interesserede i at udnytte de unge. Derfor bør man som forældre lære sine børn at have en sund skepsis med sig, når man færdes i den digitale verden.Det opfordrer Kim Hansen fra Kolding Kommune til. Han er mangeårig koordinator af SSP-samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politi, og han blev i denne uge også informeret om den digitale børnelokker, som flere drenge fra Lyshøjskolen er blevet lokket til at sende intime optagelser af dem selv til.Manden fik kontakt med drengene via det populære skydespil CS GO, og han opbyggede et bånd til drengene ved at betale for spil og de såkaldte skins i spillene for dem. Herefter krævede han betaling af drengene - først i form af uskyldige optagelser, de skulle sende af dem selv. Senere bad han om mere intime optagelser, og flere drenge har sendt sådanne optagelser til manden.

Svær balancegang - Man er nødt til at snakke med sine børn om, at der er nogen, der udgiver sig for at være en anden på nettet. Og man bør have en sund skepsis over for, om noget lyder for godt til at være sandt. Men det er en svær balancegang, for man skal selvfølgelig heller begynde at se spøgelser, siger Kim Hansen. Han giver det råd til unge, at de som udgangspunkt ikke skal gøre noget i den virtuelle verden, som de ikke ville gøre i den virkelige verden. - Men det er som om, at nogle ender ud i en grænseoverskridende adfærd i den virtuelle verden, siger han.

Er der hvor de unge er Han oplyser, at han ikke har hørt om andre sager fra Kolding a la den, som drenge fra Lyshøjskolen har oplevet. - Men det kan sagtens være sket, uden at jeg er vidende om det, og jeg har hørt om lignende sager fra andre steder i landet. De mænd er inde overalt, hvor de unge er - på spil og hjemmesider, fortæller Kim Hansen. Han forklarer, at han i kølvandet fra sagen med eleverne fra Lyshøjskolen vil undersøge, om der er nogle andre kommuner, der har gjort noget i forbindelse med den slags sager, som man i Kolding kan lade sig inspirere af.