SF'ere fra hele landet samledes i Kolding

Kolding: Kolding var i weekenden 13.-15. april rammen om SF's årlige landsmøde. Fem delegerede og fem gæster repræsenterede SF-Kolding på landsmødet.

- Jeg mener, SF igen viste, at der er et stærkt alternativ til blå blok. Vi tør godt påtage os ansvaret for at skabe de nødvendige forandringer og genskabe håbet om et andet Danmark, siger SF-Koldings formand Mette Voss i en pressemeddelelse.

Ro på, lød et af landsmødets vigtigste budskaber. Partiet vil gerne væk fra præstationsræset. På lokalplan kæmper SF-Kolding blandt andet for at skabe mere ro i klasserne med to-voksen-ordninger, hvor også børn på mellemtrinnet har både en lærer og pædagog til stede i timerne. /EXP