SF vil øge hjælpen til ofre for stalking

Social- og sundhedsudvalgsformand Karina Lorentzen, SF, ønsker, at Kolding skal lade sig inspirere af Esbjerg Kommune, der har styrket sin indsats for at hjælpe borgere, der rammes af stalking.

Kolding: I Esbjerg er kommune og politi gået sammen om at hjælpe ofre for stalking hurtigere og bedre. Karina Lorentzen (SF) mener, at Kolding skal lade sig inspirere af Esbjergs erfaringer og har sat stalking på dagsorden på mødet i social- og sundhedsudvalget i september. Stalking går ud på, at en person systematisk på forskellige måder kontakter en anden person, der ikke ønsker at blive opsøgt. - Stalking-ofre løber ofte panden mod en mur, når de søger hjælp. Tit skyldes det manglende forståelse hos fagfolk, fordi de ikke ved nok og ikke har overblik og de værktøjer, de kan bruge, når ofrene skal hjælpes. I sådanne sager er tiden en faktor, fordi der skal gribes ind hurtigst muligt, hvis stalking skal stoppe, forklarer Karina Lorentzen.

Projektet i Esbjerg I Esbjerg samarbejder kommune, politi og Dansk Stalking Center om et projekt, der har til formål at hjælpe og støtte stalkingudsatte.



104 fagpersoner som socialrådgivere, pædagoger, sundhedsplejersker og sagsbehandlere fra kommune og Esbjerg Lokalpoliti har DR fået mere viden om stalkingsager under samarbejdet.



Kommunen har fået en ansat medarbejder, som stalkede kan henvende sig til. Medarbejderen har specialviden på området og kan råde og vejlede de borgere, der henvender sig.



Ifølge Dansk Stalkingcenter bliver over 100.000 dansker udsat for stalking om året.





En sag om måneden Det overrasker politikeren, at der i Esbjerg er cirka en sag om måneden. Kommunen kan for eksempel hjælpe et offer med at få en hemmelig adresse, kontakte jobcentret, børnenes skole eller på andre måder. - Man kan frygte, at antallet af sager i Kolding er næsten lige så højt som i Esbjerg, for byerne er af næsten samme størrelse. Politikeren understreger, at der findes mange grader af stalking. - De værste sager er nærmest sådan, at vi ikke kan forestille os omfanget af det. Nogle ofre bliver chikaneret på telefonen, andre oplever, at ligegyldigt hvor de går og står, så ved stalkeren, hvor de er. Det kan ødelægge de mennesker, der er udsat for det, forklarer hun.