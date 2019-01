SF kræver garanti mod lugt for at støtte biogasanlæg

Kun Enhedslistens Benny Dall har hidtil sagt nej til at fremme biogasanlægget - dog ikke primært på grund af frygt for lugtgener. Enhedslisten stiller snarere spørgsmålstegn ved anlæggets påståede miljøeffekt og belastningen af vejene i området ved Venusvej, ligesom EL kritiserer den store statslige støtte til ejerkredsen bag selskabet, som bl.a. er udenlandske kapitalfonde.

Og netop en sådan manglende garanti er årsagen til, at Hans Holmer og Karina Lorentzen nu har meldt ud, at de ikke længere kan bakke placeringen ved Venusvej op.

Kolding: SFs byrådsgruppe vil have intet mindre end garanti for, at biogasselskabet Nature Energys planlagte biogasanlæg ved Venusvej bliver lugtfrit. Ellers vil partiet ikke støtte det.

I kommunens miljøvurdering af biogasanlægget står der bl.a.:"Biogasanlægget vil i driftsfasen medføre udledninger af stoffer." "Det vurderes, at udledningerne ikke berører de nærmeste beboelser og boligområder, idet alle grænseværdier til omgivelserne overholdes." "Lugtberegningen viser endvidere, at lugtgrænseværdierne overholdes ved både boligområder og enkeltboliger i åbent land uanset vindretning." "Et moderne biogasanlæg er designet til at undgå lugtgener for naboerne." Niras og Kolding Kommune har vurderet miljøkonsekvenserne.

I detaljen

Hans Holmer bekræfter, at SF som udgangspunkt er positiv overfor biogas.

Hvorfor trækker I jeres opbakning placeringen på Venusvej tilbage nu, efter at have stemt ja til at sende den i høring hele tre gange i december?

- Nogle gange sender vi et klart signal fra start, andre gange vælger vi at lade en sag køre for at se, hvor det bærer hen.

Men hvad er der dukket op af nye oplysninger, siden I opgiver jeres støtte nu? Sagen har jo fra start været vedlagt en 183 sider lang miljørapport fra Niras og by- og udviklingsforvaltningens vurderinger, og her står, at anlægget kan komme til at lugte en gang imellem, men at alle lovkrav vil være overholdt?

- Vi har spurgt ind til, hvad det betyder, at alle lovkrav overholdes, når man oversætter det til almindeligt dansk. Og så har vi fået det svar, at forvaltningen ikke kan garantere, at det ikke lugter.

Du har direkte bedt om at få en garanti for, at biogasanlægget aldrig lugter?

- Ja, og sådan en garanti kan man ikke give.

Hvornår spurgte du?

- I tirsdags i sidste uge.

Hvorfor bad I ikke om sådan en garanti, før I stemte ja til at sende planen for biogasanlægget i høring tilbage i december?

- Det er fordi, vi har diskuteret sagen internt i SF og er gået lidt ned i detaljerne.

Men hvorfor ikke vente med at trække jeres støtte til biogasanlægget, indtil høringsperioden er ovre?

- Det kunne man også vælge. Men her vil vi gerne give vore mening til kende nu og fortælle, hvor vi står. Nogle gange synes jeg, man har brug for at melde politisk ud, siger Hans Holmer.

På opfordring af Bramdrupdam Lokalråd har Kolding Kommune netop indkaldt til borgermøde om sagen den 4. februar kl. 19.30 i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, og fristen for at gøre indsigelse mod biogasanlægget er forlænget til 25. februar.

En underskriftsindsamling mod biogasanlægget, "Bramdrupdam vil ikke have biogasanlæg nu" på skrivunder.net havde mandag fået opbakning fra 364 personer.