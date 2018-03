Venstres plan om at lade flere private bygge børneinstitutioner for at løse pasningsproblemerne vækker kritik hos SF.

- Jeg håber af et godt hjerte, at det kun er en prøveballon.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra SF´s Hans Holmer, der er medlem af børn- og uddannelsesudvalget i Kolding Kommune.

Han reagerer på Venstres plan om, at private i højere grad skal være med til at løse pasningsproblemerne i kommunen. En plan, som Venstre fremlagde i JydskeVestkysten mandag.

- Jeg er meget fortørnet over, at Venstre lægger denne her plan frem. I valgkampen lovede Venstre billigere institutionspriser og de har brugt et tocifret millionbeløb til erhvervsskattelettelser, og så erklærer de nu, at der ikke er råd til at løse kommunens pasningsproblemer. Det hænger ikke sammen, siger han.

Fra Venstres medlem af børne- og uddannelsesudvalget, Merete Due Paarup, lød det mandag blandt andet sådan her om behovet for flere pasningspladser i kommunen:

- Hvorfor skal vi som kommune ud og bygge store, nye institutioner, hvis de private vil gøre det? De koster jo kassen, sagde hun og påpegede, at Kolding Kommune igen og igen har ramt loftet i anlægsbudgettet.

Men det er problematisk at lade private bygge daginstitutioner for at løse problemerne, mener Hans Holmer, som i pressemeddelelsen omtaler institutionerne som "børnefabrikker".

- Problemet med det private er, at når børnetallet falder igen, så vil det offentlige lukke sine institutioner for at tilpasse kapaciteten, og så har vi generelt noget imod, at der skal kunne tjenes penge på at passe vores børn. Desuden har vi nogle fantastisk gode skoleresultater i Kolding og en høj normering i vores daginstitutioner, og de to ting hænger sammen, og det er vi ikke parate til at gamble med.