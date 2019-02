SDU til studerende: Hold øje med virussymptomer

Kolding: Det voldsomme udbrud af Roskilde-syge, som onsdag fik Designskolen til at sende samtlige sine elever og ansatte hjem og lukke skolen helt ned til på mandag, har fået ledelsen på Syddansk Universitet lige ovre på den anden side af gaden til at holde ekstra godt øje med sine godt 2200 studerende.

Onsdag eftermiddag så det ifølge campuschef Per Krogh ikke ud til, at virussen har fået tag i SDU.

- Men vi holder meget godt øje, og vi undersøger, om der elever, der mangler i undervisningen. Vi har skrevet rundt til alle medarbejdere og bedt om at få indmeldinger, hvis de bemærker noget, fortæller Per Krogh.

Onsdag eftermiddag klokken 15 gik der en besked ud via Studieservice til de omkring 50 elever, der går på en design-uddannelse, som SDU er fælles med Designskolen om. Disse elever var tirsdag til undervisning på Designskolen.

- De har fået besked om at blive hjemme og kontakte deres læge, hvis de får symptomer på, at de er ramt af virussen, og vi har bedt dem om at give os besked, hvis de er eller bliver syge, siger Per Krogh.