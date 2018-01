SDU holder åbent hus

Kolding: Lørdag den 3. februar indbyder Syddansk Universitet til åben hus kl. 12-15 i universitetets bygninger på Universitetsparken 1 i Kolding. På SDU er optagelse i kvote 2 nu lig med optagelsesprøver på næsten alle uddannelser. Det gør man for at "sikre et godt match mellem kommende studerende og deres valg af uddannelse".

Til arrangementet kan kommende studerende finde svar på de store spørgsmål, de har til deres uddannelsesvalg og blive klogere på, hvad det testbaserede optag betyder for muligheden for at blive optaget på deres drømmestudie.

- På SDU tager vi de unges store spørgsmål til valg af uddannelse seriøst. Derfor opfordrer vi ansøgere til at besøge SDU og møde de studier, de overvejer at søge ind på. Vi vil gerne møde dem og hjælpe dem med at finde svar på de spørgsmål, de må have til studiet, og lade dem snuse til miljøet og rammerne, forklarer SDU's studiechef Annette Lund i en pressemeddelelse.

Der vil være en række aktiviteter på dagen, og man kan også få gode råd om boligsøgning, studieliv og muligheden for at læse et semester i udlandet. /exp