S0SU-hjælper er ny forpagter af Partyland og bodega

Foto: Henrik Kruse

Midt i juli overtog social- og sundhedshjælper Anette Fuglsang Melsen Partyland og bodegaen Spor 3 i Vamdrup, der har skiftet navn til Byens Bodega. Hun arbejder 32 timer i hjemmeplejen i Vamdrup, og hun har de seneste to et halvt år stået bag Jawa Rengøring.

Vamdrup: Hun ville egentlig bare høre, om hun kunne forpagte Partyland midt i Vamdrup. Tidligere har der været bowlingcenter, men stedet er bygget om til festlokale, hvor der er plads til 150 gæster. Den tidligere forpagter havde svært ved at trække gæster til arrangementer og måtte i maj aflyse en planlagt Bierfest. - Jeg ringede til ejeren for at høre, hvad der skulle ske, for jeg syntes, det var lidt ærgerligt, at det bare stod tomt. Jeg havde nogle ideer i forhold til at lave et festlokale. Og lidt i sjov spørger ejeren, om jeg ikke også skulle have bodegaen med. Det var ikke lige planen. Jeg arbejder i hjemmeplejen 32 timer og har et rengøringsfirma ved siden af, siger Anette Fuglsang Melsen. Men hendes ældste søn, Kenneth, var frisk og kæresten, Janni Wasniowski, var klar til også at drive bodegaen, der ligger i sammenhæng med Partyland. Kæresten kender i øvrigt stedet rigtig godt, da hun har arbejdet i Partyland, da det stadigvæk var en bowlinghal, og hun har også forpagtet stedet tidligere.

Foto: Henrik Kruse

Mange ryster på hovedet Nu bliver Partyland til et "rent" festlokale, hvor gæsterne selv står for det hele. Alternativt kan kunderne få assistance til for eksempel maden, eller man kan overlade hele molevitten, inklusiv rengøring, til Partyland. - Vi snakkede lidt om det i familien. Min ældste søn Kenneth var frisk på at arbejde her. Janni var klar. Jeg er også klar til at tage fat. Sådan er det, når du starter noget nyt. Så er du nødt til at arbejde med begge hænder. Men jeg ville aldrig have gjort det, hvis jeg ikke havde Janni, siger Anette Fuglsang Melsen. Hendes rengøringsfirma så dagens lys for to et halvt år siden og har i dag en håndfuld ansatte, hvoraf to er på fuld tid. Og derudover er hun altså social- og sundhedshjælper i Kolding Kommune. - Jeg har en fantastisk chef i hjemmeplejen, der har været meget fleksibel i forhold til, at jeg startede op med rengøringsfirmaet. Og hvis det her også "stikker af" ligesom rengøringsfirmaet, så finder jeg en løsning. Der er da mange af kollegaerne, der ryster på hovedet af mine ideer. Men jeg nyder det. Det er hyggeligt, siger Anette Fuglsang Melsen.

Foto: Henrik Kruse

Gør det med en bagtanke Lige nu har hun ferie fra hjemmeplejen, men hun er ikke så bekymret for, at det hænger sammen. Bodegaen lukker klokken 22.00, og hun har en del weekendvagter, der gør, at hun kan arbejde på hverdage, så hun er meget fortrøstningsfuld i forhold til fordelingen af arbejdsbyrden. - Vi har fået en hammer god start i Byens Bodega. Det har været fantastisk at opleve, siger Anette Fuglsang Melsen, der allerede har nye planer. - Vi skal gerne åbne en spillehal i løbet af september, så det er ikke ideer, vi mangler, siger Annette Fuglsang Melsen, der er 53 år. Hun håber, at rengøringsfirma, bodega og festlokale bliver en slags pensionsopsparing. - Jeg har også en bagtanke. Jeg har slidgigt, og jeg tror ikke, at jeg kan holde til at arbejde i hjemmeplejen, til jeg bliver 67 år. Det er ikke så let af klare sig, når du er syg i Danmark. Desværre. Bagtanken er, at det her sammen med Jawa Rengøring bliver en slags pensionsopsparing, så jeg måske om 15 år kan gå ned på 15 timer om ugen i hjemmeplejen. Så kan firmaerne generere resten af min løn, siger Anette Fuglsang Melsen.