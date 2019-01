S om nej til biogas: Vi er ikke tonedøve

Kolding: - Vi er jo ikke tonedøve.

Sådan forklarer gruppeformand Poul Erik Jensen (S) Socialdemokratiets pludselige farvel til Nature Energys planlagte biogasanlæg ved Venusvej i Koldings nordlige industrikvarter, flere uger før indsigelsesfristen til den lokalplan, som skulle have banet vej for anlægget, udløber.

- Det er jo det der med, at hvis man kan lodde en stemning, så er der ingen grund til at trække pinen ud. Vi kunne se, at mængden af indsigelser ville blive omfattende, siger Poul Erik Jensen, der oplyser, at socialdemokraterne traf deres beslutning i løbet af tirsdag eftermiddag efter "nogle politiske sonderinger".

Indsigelsesfristen for lokalplanforslaget er først den 25. februar, og der skulle have været holdt et borgermøde på mandag. Hvorfor afventede I ikke det?

- Fordi vi kunne se, at der var underskriftsindsamlinger på vej i Bramdrupdam, og fordi vi har hørt, at der var massive protester undervejs fra virksomhederne i området. Og hvorfor bringe pisset i kog hos en række virksomheder og borgere, når vi ikke har kunnet få en garanti for, at anlægget ikke vil lugte.

Men der kunne måske være kommet positive og nye argumenter frem som talte for at gennemføre projektet?

- Det tvivler jeg på.

Så man kan godt træffe politiske beslutninger på baggrund af, hvad man hører på vandrørene?

- Ja, det kan man godt. Vi kunne se, hvor det ville bære hen, og vi træffer også beslutningen af hensyn til virksomheden (Nature Energy, red.), som ellers kunne se frem til at få konflikter.

Ærgrer du dig over noget i det her forløb?

- Nej, vi har forsøgt at få et biogasanlæg kørt igennem, og det har vi ikke kunne finde den nødvendige opbakning til. Sådan går demokratiet sin gang, siger Poul Erik Jensen.

Også Dansk Folkeparti og Venstre meddelte tirsdag, at de har opgivet deres støtte til biogasanlægget, og det samme gjorde SF i sidste uge.

De tre partier har alle forklaret, at det er en manglende garanti mod lugtgener, der er årsag til deres tilbagetog, selvom Nature Energy har forsikret, at lugtgenerne bliver minimale, hvis de overhovedet kommer.