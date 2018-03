S-gruppeformand: Nu har vi brug for unge, friske kræfter

64-årige Poul Erik Jensen overtager efter alt at dømme førertrøjen i den socialdemokratiske byrådsgruppe efter Christian Haugks farvel til politik. Han afviser kategorisk at stille sig til rådighed som ny spidskandidat og nævner folketingsmedlem Christian Rabjerg som "et godt bud".

Kolding: Koldings socialdemokratiske folketingsmedlem siden 2015, Christian Rabjerg Madsen, er et godt bud på en ny borgmesterkandidat for det tidligere så magtfulde parti i Kolding.

Det mener byrådsmedlem og arbejdsmarkedsudvalgsformand Poul Erik Jensen (S), der indtil videre midlertidigt har overtaget tøjlerne i den socialdemokratiske byrådsgruppe efter Christian Haugk, som i går meddelte, at han forlader Kolding Byråd med udgangen af denne måned til fordel for et nyt job som kultur-, fritids- og landdistriktchef i Haderslev Kommune.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg mener, at vi har et godt bud i Christian Rabjerg, siger han.

Men Christian Rabjerg har jo lige afvist overfor JydskeVestkysten, at han er Christian Haugks afløser?

- Ja, ja. Nu skal han lige have tid til at tænke sig om, og han skal også lige have overstået et folketingsvalg. Men for mig at se er han et godt bud på en spidskandidat, der kan samle Kolding omkring sig, siger Poul Erik Jensen, som svarer kategorisk nej til, at han selv kunne overveje at stille sig til rådighed som spidskandidat.

- Nej. Vi er nødt til at se på dåbsattesten, og jeg fylder 65 år næste gang. Nu skal vi have unge friske kræfter til. Vi skal gerne have en ny spidskandidat på plads om et år, men hvis der går to år, er det ingen skade til, bare vi får den rigtige.