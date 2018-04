S-formand: Vi har brug for flere penge nu

- Der er mange ubekendte endnu. Men det strammer til, især fordi vi har brug for penge til de ældre og til børnene, fordi børnetallet vokser. Det er selvfølgelig positivt, at vi bliver flere, men vi har skubbet nogle problemer foran os, lyder meldingen fra Poul Erik Jensen.

Sådan siger Socialdemokratiets gruppeformand i Kolding Byråd, Poul Erik Jensen, om den dystre økonomiske situation, som Kolding Kommune står i forud for budgetlægningen for 2019.

Vi har plukket de lavthængende frugter for længst, men vi har et ansvar, som vi er nødt til at erkende.

Han anser det ikke som en uoverstigelig opgave at finde de besparelser, der er nødvendige.

- Vi opererer med et meget stort budget i Kolding Kommune. Det er en svær opgave, for vi har plukket de lavthængende frugter for længst, men vi har et ansvar, som vi er nødt til at erkende og påtage os, siger han.

Er I kommet for sent i gang?

- Nej, men nu må vi i gang.

Socialdemokraterne bakker op om borgmester Jørn Pedersens forslag om at afvente med at foretage økonomiske indgreb, indtil forudsætningerne for budgetlægningen er bedre kendt.

- Men vi er helt enige i, at vi skal have udarbejdet et katalog med mulige besparelser og indtægter nu. Det er et signal til forvaltningen om, at nu skal vi i gang, siger han.