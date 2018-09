S: Træls men nødvendigt at spare og hæve skatten

Kolding: - Det er altid en træls proces. Det går altid ud over personalet og også borgerne. Men det er nu engang vilkårene, og det er vores politiske ansvar at lave et holdbart budget.

Sådan udlagde Socialdemokartiets gruppeformand Poul Erik Jensen teksten, da Kolding Byråd tirsdag godkendte budgetforslaget for 2019, som rummer en skattestigning på 0,5 procent og årlige besparelser på kommunens serviceudgifter på op til 100 millioner kroner i årene forude.

Men samtidig takkede Poul Erik Jensen borgmester Jørn Pedersen (V) for at have fremlagt netop det budgetforslag.

- For det er en udstrakt hånd til et bredt forlig. Vi er pressede økonomisk og ligger på 20. pladsen blandt landets dårligste økonomier. Det kan ikke blive ved med at gå, med mindre vi vil sættes under administration af Indenrigsministeriet, sagde Jensen fra partiet, der i flere år har råbt vagt i gevær om Koldings økonomiske udvikling.