Rumskib, tipi og snor-telefon skal give børn lyst til at læse mere

Den nye udstilling på Kolding Bibliotek, Garmanns Hemmelighed, giver børnene mulighed for at gå ind i et rumskib fra bogens univers og udforske scener, de ellers kun har læst. Målet er at give børnene lyst til at læse mere.

En tipi står for tiden mellem ti træer på Kolding Bibliotek. Inde i tipien gemmer der sig et panel med to knapper samt nogle små lamper, derudover gemmer tipien også på en lommelygte og en snor-telefon.

Udstillingen lader altså til også at kunne komme ud over målgruppen og sætte fantasien i gang.

- Jeg gad godt vide, hvem der har lavet et rumskib, der ser sådan her ud, tilføjer David.

- Kan I huske i første klasse, da vi lavede sådan nogle telefoner her?, siger Rune med et stort smil.

- Så kunne man ligesom se og mærke det, i stedet for at det hele kun var inde i ens hoved, fortæller Frederik.

Det breder bogen ud

- Man går nærmest ind i bogen, fortæller bibliotekar Bente Bruun.

Hvilket også er idéen bag udstillingen. Det handler om at bruge bøger på en anden måde, end bare at læse dem, så at sige.

- Grundlæggende handler det om at give børnene lyst til at læse, og ved at lave udstillinger som Garmanns Hemmelighed, bliver bøgerne mere håndgribelige og sjovere for børnene, hvilket gerne skulle danne grobund for, at børnene får lyst til at læse mere. Det er altså en måde at brede bogen ud, fortsætter Bente Bruun.

Udstillingen er en del af det landsdækkende projekt, Fang Fortællingen, og med den følger også undervisningsmateriale til børnene.