Rotter lukker Seest Bageri på ubestemt tid

Kolding: Seest Bageri har lukket på grund af rotter. Det fortæller Mette Toft Hansen, der er direktør i Seest Bageri.

- Vi opdagede rotten en dag, vi gjorde rent. Vi skulle jo have åbnet mandag, men det kunne vi så ikke, siger hun.

Rotten er blevet fundet i forbindelse med, at Seest Bageri har bygget om.

- Vi har bygget om, i forbindelse med at vi havde ferielukket. Vi skulle have et kølefryserum og der har vi så fundet rotter. Rotterne er kommet ind under ombygningen, så det er ikke, fordi vi ikke har gjort ordentligt rent, eller at der har været fødevarer, mens rotten har været der, forklarer hun.

- Vi skulle have skudt en vandledning ind i forbindelse med ombygningen, og der mener man, at man har ramt en rotterede langt nede i jorden. De er så blevet forvirrede og løbet op, fortæller direktøren.