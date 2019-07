Rotter har haft perfekte forhold i forfaldne byhuse

Det er i disse to ejendomme i Klostergade 8 og 10, at rotterne har levet i sus og dus og formeret sig i månedsvis. Nu venter kommunen spændt på at se hvor mange døde dyr, der ligger under gulvene, når husene brækkes ned i næste måned. Foto: Ludvig Dittmann

All inclusive. Sådan betegner miljøarbejder ved Kolding Kommune de forhold, som en stor population af rotter har haft i to forladte huse i Klostergade. Nu er de ækle skadedyr bekæmpet, vurderes det.

Kolding: Restauratørerne i kvarteret omkring Klostergade lige i Koldings centrum har i nogle måneder været i risikozonen for at blive ofre for rotteangreb fra en stor population af det ækle skadedyr, som har holdt til i to tomme og forfaldne ejendomme i Klostergade 8 og 10. Ængstelsen begyndte at brede sig i efteråret, da flere henvendte sig til Kolding Kommune efter at have lagt mærke til rotter, som løb langs husmurene. - Dyrene var mere synlige, end de burde være, siger Thomas Lunderskov, formand for Kolding Hotelvært- og Restauratørforening, hvor rottebekymringen blev bragt op på et bestyrelsesmøde. I det sene forår observerede en forretningsdrivende en aften på vej hjem, hvad han beskriver som "flokke af rotter" løbe ind under porten til et af de forladte huse i Klostergade. Den forretningsdrivende ønsker ikke sit navn frem, fordi han på ingen måde vil have det nævnt i forbindelse med omtale af rotter. - Men vi ved jo, at de to huse skal rives ned, og så skal rotterne finde andre steder at være. Det gjorde os meget bekymrede, siger han.

De to huse Kolding Kommune købte de to huse i Klostergade 8 og 10 i 2005 i forbindelse med, at kommunen lavede en helhedsplan for udvikling af området omkring Klostergården.

I 2014 blev de solgt til domea.dk i samme handel, hvor Klostergården indgik. Domea.dk er i øjeblikket i gang med at nedrive Klostergården, hvor der skal opføres 92 nye lejeboliger. De to forfaldne huse indgår i projektet og skal også rives ned.

Der har tidligere været detailsalg i form café, sandwichbar og kiosk i de to ejendommes stueetager og boliger på 1. sal. Ejendommene stået tomme i nogle år.

Foto: Ludvig Dittmann Rotter i flokke er blevet set løbe ind under porten til baggården her Klostergade. Foto: Ludvig Dittmann

All-inclusive Hos Kolding Kommune bekræfter miljømedarbejder Karen Bjørnskov Petersen, at der har været et stort rotteproblem i Klostergade. - Vi fik den første anmeldelse i november sidste år, og vi havde først en mistanke om, at der var rotter i den store bygning (Klostergården, red.), som er ved at blive revet ned nu. Derfor satte vi fælder og kasser op. Men hen over foråret fik vi flere anmeldelser fra restauratørerne i området, og vi fandt ud af, at rotterne ikke kom fra Klostergården, men fra ejendommene i Klostergade 8 og 10 lige overfor AL Passagen, forklarer Karen Petersen. Det viste sig nemlig, at der var masser af madaffald og rindende vand fra en utæt hane inde i et af husene, hvor der tidligere har været kiosk. Derudover stod der overfyldte containere med fødevarer ved restaurationerne flere steder i baggårdene i området. - Og så har rotterne jo kunne opholde sig inde under gulvene og på lofterne i de tomme huse i fred og ro. Det har været et all inclusive-ophold, konstaterer Karen Petersen.

Foto: Ludvig Dittmann Klostergade 10 og 8 har stået tomme i mange år. Foto: Ludvig Dittmann

Gift Så selvom Kolding Kommune gør meget - og med stor succes - for at undgå at bruge gift i bekæmpelsen af rotter, så "bed vi i det sure æble", forklarer Karen Petersen. - Vi vurderede, at der var så mange, at der skulle gift ud, og vi har jo en deadline for at få dem bekæmpet, fordi husene skal brækkes ned i august. Hvis rotterne ikke er væk inden da, spreder de sig til andre steder, påpeger hun. Men de er bekæmpet nu, lyder vurderingen fra kommunen og kommunens rottebekæmper. - Ja, vores strategi har haft en rigtig god effekt. Vi lagde fire-fem kilo gift ud i maj, og der blev spist af det den første måned. Vi har også forebyggende har sat flere fælder op i baggårdene, og vores renovationsafdeling har været i dialog med restauratørerne. Siden midten af juni har der været ro, fortæller Karen Petersen. I alt har rottebekæmperne fundet 10-15 døde rotter inde i husene og 8-10 i baggårdene. Hvor mange rotter, der i alt har huseret i ejendommene tør hun ikke gætte på. - Men det er mange, og vi forventer at finde mange døde rotter, når gulvene i husene bliver brækket op, siger hun.