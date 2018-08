Rolf eller Riis: Fem skarpe til Vuelta-debutanten

Kasper Asgaard er lørdag med fra start, når cykelløbet Vuelta a España starter i Malaga på solkysten. Vidste du, at Kasper Asgaard er helt vild med brostensklassikerne, eller at han er blevet trænet af Bjarne Riis? JydskeVestkysten satte ham i stævne inden afrejsen til varmere himmelstrøg for at lære den koldingensiske cykelrytter lidt bedre at kende.