Røveritiltalt var for fuld og skæv til at møde i retten

Sidste gang, 6. februar, nægtede den tiltalte at tage med transporten, der skulle køre ham til retten.

Men røverisagen blev udsat endnu engang, fordi den tiltalte for anden gang på en måned ikke mødte op til retsmødet.

Kolding: Da anklager, forsvarer, dommer og domsmænd sad klar i Retten i Kolding, lå den tiltalte i detentionen i Aalborg for at sove den ud.

Den 27-årige er tiltalt for i fællesskab med andre gerningsmænd at have begået røveri mod McDonald's på Vejlevej 29. juni 2010 klokken 00.40.Årsagen til, at sagen har trukket ud, er, at politiet lagde sagen i skuffen i november 2010, fordi de manglede spor. Men da den 27-årige i efteråret 2016 skulle anmelde en voldsepisode begået mod ham selv, fortalte han politiet, at han ville forklare sig om røveriet i 2010. Sagen blev genoptaget, og i marts 2017 kørte den som en tilståelsessag i retten. Her ønskede den 27-årige dog alligevel ikke at tilstå, og derfor blev sagen udskudt, så politiet kunne lave et anklageskrift. Siden er sagen altså udsat to gange yderligere af forskellige årsager. Et nyt retsmøde er berammet 13. april.

Ingen penge til toget

Anklager Lone Petri fortalte, at hun fredag klokken 8.30 blev kontaktet af en politimand fra Nordjylland. Han fortalte, at man klokken 7.45 havde anholdt den tiltalte på et bosted i Sindal, hvor han bor. Manden var svært beruset og havde taget narko, og politiet kunne ikke håndtere ham. Derfor blev han anholdt og sendt i detentionen.

Senere på formiddagen konstaterede politiet, at den 27-årige ikke havde mulighed for eller var i stand til at tage til Kolding.

- Det fremgår også af en mail fra politimanden, at han var i kontakt med den tiltalte klokken 9.30. Han sagde, at han havde planlagt at komme, men havde været til fest i går og i nat og brugt alle sine penge. Derfor havde han heller ikke råd til at komme herned, fortalte Lone Petri.

Den tiltalte var desuden på grund af stofferne svær at komme i kontakt med for politiet, og det var vanskeligt at vække ham.