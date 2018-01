Røver i strømpefødder truede butiksejer med kniv: - Jeg tænkte, hvad fanden skal han her?

Røveren

Ifølge politiet er der tale om en mand, der er lys i huden, og som er 30-40 år gammel. Han er 165-170 centimeter høj.Han løb ud af Nærbutikken i Storegade efter at have truet sig til et kontantbeløb. Ifølge øjenvidner satte han sig ind i en lille, mørk bil og kørte. Politiet oplyser, at bilens registreringsnummer begynder med AS, og at de to sidste cifre er 93.



Røveren var iført cowboybukser og en mørk jakke. Under jakken havde han en grå hættetrøje.



Sydøstjyllands Politi arbejder ud fra en teori om, at det er den samme røver, der var på spil hos Nærkøb på Tvedvej i Kolding torsdag.