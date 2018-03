Rockkoryfæer klar til Grøn Koncert

- Det fede ved Grøn Koncert er, at det ikke er dedikeret til én gruppe men HELE Danmark, og det er fantastisk. Man smider alle fordomme fra sig, og der er plads til alle slags mennesker, både dem der fester igennem, og dem der bare gerne vil hygge sig stille og roligt. Og det er også sådan, det er med os; det er alle slags mennesker, der lytter til D-A-D. Der favner vi bredt. Vi har jo et stort hjerte, forklarer forsanger Jesper Binzer i pressemeddelelsen.

Selvom der er fart på, og bandet er vant til de største internationale scener, er det stadig noget helt særligt for Jesper Binzer, Stig Pedersen, Jacob Binzer og Laust Sonne at være med på Grøn.

Nu er rockveteranerne så klar for ottende gang, når Grøn Koncert turnerer landet rundt for 36. gang fra den 19.-29. juli. Turen går blandt andet forbi Kolding og ifølge en pressemeddelelse har D-A-D lagt hovederne i blød for at udtænke et spektakulært sceneshow, som efterhånden er blevet bandets varemærke.

Grøn Koncerts scenografimestre

D-A-D er kendt for at gøre noget ekstra ud af sine sceneshows på Grøn Koncert, hvor alt fra ild og kraner til en gigantisk blå sofa har været involveret gennem årene. Ifølge bandet selv bliver sommerens Grøn Koncert heller ingen undtagelse, når det kommer til ikonisk scenografi. Bassist Stig Pedersen siger:

- I år ryster vi virkelig posen for at give folket en fantastisk koncert. Vi har været igennem så mange forskellige ting gennem årene, at man bliver helt forpustet af at tænke på det. I år bliver for fedt, det bliver et rekordår - fordi det bliver godt vejr, og line-uppet er fabelagtigt.

D-A-D er det andet offentliggjorte musiknavn fra årets program. I november blev Lukas Graham offentliggjort som det første navn på plakaten for Grøn 2018. Resten af programmet afsløres løbende hen over foråret.