Rigtige mænd svinger køllen: Når gulvet gynger, så er vi gang

Måske smider de et kilo eller to. Måske gør de ikke. Men de har det i hvert fald sjovt imens, og humoren er rigtig meget, hvad det også handler om, når "Rigtige mænd" indtager Arena Syd.

- Det var helt med vilje, at jeg gav den lidt ekstra gas, for så fik jeg lige pillet den værste krudt ud af dem, så de ikke er overkåde, når de begynder at spille, smiler han.

Og det gjorde den så allerede før kampfløjt, for Vamdrup-træner Gert Laugesen rev dem godt i gennem på forhånd, da han stod for opvarmningen.

Vamdrup: Julefrokosterne er så småt ved at dampe af, så hvad gør man ved de ekstra kilo, der har sneget sig ind på én? Tja, 80-90 mænd var i hvert fald enige om at samles lørdag formiddag i Arena Syd for at spille floorball, så sveden sprang fra panden.

Rigtige mænd-sjakket over hele landet. De dyrker motion sammen, og alle arbejder hen i mod Rigtige mænd-løbet, som afvikles samtidig i 30 byer over hele landet. Også i Kolding. www.rigtigemænd.dk kan man læse meget mere om projektet, der er støttet af Nordeafonden. Her kan man også se alle tv-programmerne, og man kan finde et af de mange hold, der er oprettet her i Kolding Kommune.

Alle spillerne er med på et af de mange floorball-, løbe- og motionshold, der er skudt op i kølvandet på tv-dokumentarer "Rigtige mænd", hvor man netop tog fat på at aktivere modne mænd, der hidtil har været lidt svære at hive op af sofaen.

Marianne Albeck fra produktionsselskabet Make it Bee har været med til at skabe programserien, og hun er superglad for at det er lykkedes at få programmerne til at slå rod i hverdagen udenfor tv-skærmen.

- Det var præcis, hvad vi håbede på. Vi ønskede os, at der ville opstå en masse klubber over hele landet, så det var let for mændene at komme i gang med at motionere. Når der er en klub, hvor man bor, så er det heller ikke så nemt at undskylde sig med, at det er alt for besværligt at komme i gang, siger hun.

Hvis man har set tv-serien, kan man se, at der bliver spillet rigtig meget på humor og mandehørm undervejs. Ordet sundhed bliver knap nævnt, og det er helt bevidst, siger Marianne.

- For mænd er indgangen humoren humor og det sociale. Men efter programmerne kan man opleve, at det ikke længere er tabu for denne målgruppe af voksne mænd, at de også har en holdning til deres egen sundhed.