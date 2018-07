Selvom flere end 20.000 lørdag fik besked om, at de ikke er blevet optaget på en videregående uddannelse, så er der fortsat en del ledige pladser at finde i Kolding.

Kolding: De har haft travlt ved telefoner og email siden lørdag hos IBA Erhvervsakademi Kolding.

Her fik de mange ansøgere til de videregående uddannelser nemlig besked på, om de er blevet optaget. Hos IBA fik 399 at vide, at de har fået plads, men der er stadig ledige pladser på uddannelsens linjer. Derfor har man i øjeblikket travlt med at besvare henvendelser fra potentielle ansøgere.

- Vi får mange henvendelser, og der er virkelig gang i den nu, fortæller rektor på IBA Niels Egelund mandag formiddag.

Lørdag var der ledige pladser på ti forskellige videregående uddannelser i Kolding, syv af dem på IBA. Der er ikke noget loft over, hvor mange studerende erhvervsakademiet må optage, så det nøjagtige antal ledige pladser kendes derfor ikke. Men Niels Egelund forventer at optage en del flere studerende de kommende uger.

- Vi ved, at der er et godt efteroptag her i august. Men vi er også altid opmærksomme på, at det ikke må være en panikløsning, at folk vælger os, så det bruger vi tid på at sikre os.