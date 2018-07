Rift om blåbær: Klar til at plante flere buske

Stigende interesse for at plukke sine egne blåbær betyder, at avlere ved Viuf overvejer at plante flere buske.

Viuf: De første blåbærbuske blev plantet i 2009, og efter en sommer med stigende efterspørgsel overvejer avler ved Viuf at plante 300 buske mere. - I begyndelsen var der blåbær til os selv og familien. Så var der bær nok til de folk, vi "skylder" en tjeneste og folk i området, og til sidst var der så mange bær, at jeg begyndte at annoncere på Facebook, siger Ursula Poulsen, der sammen med sin mand, Kurt Storm, har styr på de cirka 600 blåbærbuske på det nedlagte landbrug lige uden for Viuf ved Kolding. Det er tredje år, at parret har haft åbent for kunder, der efter aftale kan plukke bær i marken. Og den stigende interesse betyder, at ægteparret nu overvejer at plante flere blåbærbuske. - De første to år har jeg ikke annonceret så bredt. Det er trods alt begrænset, hvor mange bær vi har. Jeg er ikke interesseret i at skuffe en masse. Men i år kom højsæsonen tidligt, og mange stamkunder var på ferie. Så jeg har været nødt til at annoncere bredere, og vi må konstatere, at interessen er stor i forhold til selvpluk, siger Ursula Poulsen.

Men du skal ikke købe blåbær, som en slags superfood. Det er sund slik efter min mening. Ursula Poulsen