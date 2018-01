Rift om at flytte ind i The White House

I begyndelsen af 2016 købte Pierre Legath Solars gamle hovedkvarter på Haderslevvej. Nu er bygningen ombygget til lejligheder. - Det er en solstrålehistorie for mig, at vi har mødt så mange glade lejere. Det er jo et Kolding-monument, der nu lever videre på en ny måde. Det er jeg meget glad for, siger Pierre Legarth. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

De 42 lejligheder i Solars gamle bygning er stort set udlejet. - Lejerne er stolte over, at de bor i The White House, og jeg synes, det passer godt til bygningen, siger udlejer Pierre Legarth.

Kolding: Inden udgangen af januar er alle præsidentboliger i Kolding udlejet. Sådan lyder det fra Pierre Legarth, der har døbt Solars tidligere hovedkvarter på Haderslevvej til The White House med reference til den amerikanske præsidents bolig. - Det er blevet et megagodt projekt. Det er gået over al forventning med at få udlejet ejendommen, siger Pierre Legarth. Det er to år siden, at han købte ejendommen for at leje den ud til erhverv, men for et år siden besluttede han at ombygge ejendommen til lejeboliger. Hele ombygningen er afsluttet med udgangen af februar, og lige nu er der fire lejligheder tilbage ud af de i alt 42 lejligheder i den markante ejendom. De første lejere flyttede ind omkring december.

The White House Pierre Legarth har ombygget Solar-bygningen til 42 lejeboliger. Han købte ejendommen for et år siden for 30 mio. kroner. Nu investerer han 37 mio. kr. i ombygningen.Bygningen blev opført i 1922 af Solar, der i 2014 besluttede at flytte administrationen til hovedlageret i Vejen.

Solstrålehistorie - Det bekræfter mig i, at det var det rigtige at konvertere boligen fra erhverv til boliger. Det glæder mig, at jeg har kunne skabe 42 eftertragtede boliger i centrum af Kolding. Og missionen er lykkedes, og det er altid skønt. Det er en solstrålehistorie for mig, at vi har mødt så mange glade lejer. Det er jo et Kolding-monument, der nu lever videre på en ny måde. Det er jeg meget glad for, siger Pierre Legarth. Han købte ejendommen for 30 millioner kroner, og med nedbrydning og ombygning er der investeret yderligere 37 millioner kroner, fortæller ejendomsmatadoren, der er vældig godt tilfreds med sammensætningen af lejere i bygningen. Ifølge direktøren er 70-80 procent af lejerne seniorer. - Der er mange seniorer. De er meget tilfredse med lyden i bygningen. Nogen havde nok frygtet, at de ville opleve meget lyd. Men det er jo en tung bygning. Etageadskillelserne er bygget i beton, og så har vi gjort rigtige meget ud at bremse lydtransmissionen mellem lejligheder. Det er stabile lejere. De passer på tingene og laver ikke en masse fest og ballade. Og når først den type lejere har fundet sig til rette, så bliver de boende i lang tid, siger Pierre Legarth.