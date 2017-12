Ridepiger hygger i stalden hver dag

- Jeg er her hver dag, for jeg vil gerne være sammen med hestene og hygge med dem

Hver dag er der masser af liv, når pony- og hesteejere og hestepassere kommer forbi for at passe og pleje hestene og måske også tage en ridetur.

Mens Alberte kæmper med at få sadel og hovedtøj på sin pony, er 11-årige Laura Thielsen i båsen ved siden af ved at være færdig med at putte hovedtøj på ponyen Sweety, som er rideskolens pony, men som Laura er fast passer for.

Alberte er her sammen med sin mor, Ditte Westberg, der selv ejer to fjordheste, mens Alberte har haft ponyen Snehvide, siden hun var fire år. Ditte Westberg startede selv med at ride som barn, og i dag er hun også engageret i rideklubben som ridelærer for fire hold hver mandag.

Rideklubben i Jordrup er frivillig drevet, og der er ingen ansatte i klubben. Alle yder en frivillig indsats, og i juleferien skiftes hesteejere og forældre til rytterne til at komme og klare de daglige opgaver.

- Det giver en speciel ånd i klubben og et godt fællesskab, siger Ditte Westberg, der er ved at gøre en af sine fjordheste klar til en ridetur i hallen sammen med Alberte og Laura.

Alberte vil for det meste gerne med sin mor hen til hestene. Hun fortæller, at Snehvide er hurtig og bedst kan lide at galopere hurtigt.

- Jeg synes også, det er sjovest at galopere, smiler Alberte.